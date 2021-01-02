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عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس للفروسية"

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عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية" عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس للفروسية"
"بدر بن فرحان": سيكون ميدان المؤسس شاهدًا على اعتزازنا بهويتنا وثقافتنا وتقاليدنا

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أنه بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي لسباقات كأس العالمي للفروسية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "سيكون ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية خلال سباقات "كأس السعودية" العالمي، شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا، بعد توجيه سمو سيدي #ولي_العهد بأن يكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي".

وكان رئيس نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، أعلن في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021م يومي 19و20 فبراير المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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