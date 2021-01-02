محافظ القاهرة يُعدل خطوط تنظيم معتمدة بحي الوايلي لتطوير مستشفى الدمرداش

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارا برقم 5944 لسنة 2020 بشأن تعديل خطوط التنظيم للشوارع المعتمدة بين شارعي لطفي السيد ورمسيس داخل محيط كلية الطب جامعة عين شمس بحي الوايلي.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يتم تعديل خطوط التنظيم للشوارع المعتمدة بين شارعي لطفي السيد ورمسيس داخل محيط كلية الطب جامعة عين شمس بحي الوايلي، تنفيذا لقرارات اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1301 لسنة 2020 لدراسة تطوير المنطقة الخاصة بمستشفى الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس طبقا لما يلي:

1- إلغاء خطوط التنظيم المؤشرعليها بعلامات xxxxxx.

2- اعتماد خطوط التنظيم السميكة.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.