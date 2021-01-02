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احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية

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احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية احتجاز 267 شخصا في تركيا بناء على مزاعم بصلات بجماعات إرهابية

مصراوي Masrawy

12:47 م السبت 02 يناير 2021

إسطنبول- (د ب أ):

احتجزت السلطات التركية 267 مشتبها بهم، 161 منهم من جنسيات أجنبية، بناء على صلات مزعومة بمنظمات إرهابية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم السبت.

وأفاد التقرير بدون ذكر المزيد من التفاصيل، بأن الشرطة تعتقد أن المتطرفين الدينيين المشتبه فيهم كانوا يخططون لشن هجمات عشية رأس السنة.

وأضافت الأناضول نقلا عن بيان لوزارة الداخلية أن المشتبه فيهم احتجزوا خلال مداهمات في 33 مدينة وولاية بين 20 و31 ديسمبر الماضي.

ولم يتم الكشف عن جنسيات المحتجزين الأجانب.

وبشكل منفصل، احتجزت هيئة الهجرة التركية 69 مواطنا أجنبيا بناء على "صلاتهم بمناطق الصراع"، بحسب التقرير.

يوتردد أن الشرطة ضبطت مسدسات ومواد متفجرة ووثائق رقمية على صلة بجماعات إرهابية في مداهمات استهدفت الــ69.

ولم يتم الإشارة إلى جماعة إرهابية بعينها.

واستهدفت تركيا بانتظام أفراد على صلة بتنظيم داعش سيما منذ اقتلت الجماعة 39 شخصا في هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في الساعات الأولى من أول يناير 2017.

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