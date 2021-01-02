بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع محطة الغاز الجديدة بشرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية في مدينة شرم لمتابعة العمل بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما تفقد المحافظ الموقع الذي جرى تخصيصه لإنشاء المحطة الثانية، لتمويل وإقامة مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وقال فودة، إنه من المقرر أن يجري الانتهاء من تنفيذ المحطة في موعد أقصاه شهرين، وسيجري الافتتاح التجريبي لها بعد شهرين، ثم الافتتاح الرسمي خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.