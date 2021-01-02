للمرة الثانية.. تجديد حبس 3 متهمين بقتل شاب في حفل زفاف بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

جددت محكمة جنح مستأنف بلبيس بالشرقية، اليوم السبت، حبس 3 شباب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، للمرة الثانية؛ لاتهامهم بذبح شاب وإصابة صديقه بجرح طعني، إثر مشاجرة في حفل زفاف بقرية "جلفينا"في ببلبيس.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول كل من نادر محمد 25 عامًا، مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة وتوفى فور وصوله، و"شاهر.ي" 25 عامًا، عامل، مصابًا بجرح قطعي بالظهر.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية في حفل زفاف بعزبة "كرامة" في ببلبيس، بين أحد أقارب العروس وشباب العزبة، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها الأول باثنين من أصدقائه، واللذان حضرا وبحوزتهما سلاح ناري وسلاح أبيض "مطواة"، وأطلقا أعيرة نارية ما أدى لإصابة "نادر" ومقتله.