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ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية

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ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية ضبط موظف مفصول لاتهامه في 42 قضية نصب بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:50 م السبت 02 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، موظف مفصول من مديرية الشئون الصحية بالشرقية؛ لاتهامه في 42 قضية بالنصب على عدد من الأهالي وتقاضي مبالغ مالية نظير تعيينهم بالمعهد الفني الصحي بكفر صقر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بضبط "سعد.ا.ا.س" موظف سابق بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، مُقيم قرية "شنيط الحرابوة" في كفر صقر؛ لاتهامه في 42 قضية نصب واحتيال على عدد من المواطنين لتعيينهم بالمعهد الفني الصحي بكفر صقر.

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