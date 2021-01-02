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هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

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هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها
ضمن أقل بلدان العالم إصابة بكورونا

هذه الدولة تمنع الطعام والشراب على متن طائراتها

على الرغم من أنها ضمن أقل بلدان العالم في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكن في ظل المساعي الهادفة للحفاظ على سلامة المسافرين، قررت تايلاند منع الطعام والشراب على متن رحلات الطيران الداخلية في عموم البلاد.

وبحسب هيئة الطيران المدني التايلاندية، فإن الخطوة الجديدة تهدف إلى إبقاء الأقنعة على وجوه الركاب طوال أوقات الرحلة، لمنع انتقال عدوى المستجد بينهم.

وقالت الهيئة في رسالة: "في حالة الطوارئ، طاقم الطائرة يمكن أن يقرر استثناء هذه القواعد طبقاً للموقف.. إذا لزم الأمر يجوز توفير مياه الشرب لراكب مع مراعاة إبقائه في منطقة معزولة بعيداً عن الركاب الآخرين قدر الإمكان"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وإضافة إلى ذلك، يمكن للمسافرين فقط إحضار صحف ومجلات خاصة بهم، ويجب عليهم أخذها معهم عند مغادرة الطائرة، حسبما أعلنت الوكالة.

في المقابل، لن توفر الطائرات في الرحلات الداخلية أيّ مطبوعات للقراءة، بخلاف تلك التي تحتوي على إجراءات السلامة.

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في تايلاند تشولا سوكمانوب، لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "وقت التنظيف بعد كل توقف للرحلات المحلية قصير للغاية. أعتقد أنه من غير المرجّح أن يتمكّن المشغلون من تنظيف هذه العناصر".

وأضاف "لذلك فإن وجود مطبوعات غير ضرورية على متن الطائرة من شأنه أن يزيد مخاطر التعرُّض للفيروس".

ويمكن أن تستغرق أطول الرحلات الداخلية في تايلاند ما يصل إلى ساعتين، من مدينة شيانغ ماي في الشمال إلى جزيرة فوكيت ومنتجع كرابي الجنوبي.

وتعد تايلاند من بين أقل بلدان العالم تضرراً من أزمة كورونا، حيث سجلت عدداً إجمالياً بلغ 7379 إصابة و64 وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في يناير من العام الماضي حتى السبت.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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