تقرير: 5 أشياء يمكنك القيام بها بعد التطعيم ضدّ كورونا

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هل تتوقف عن ارتداء القناع بعد التطعيم؟

مع بدء توزيع اللقاحات والتطعيم ضدّ فيروس كورونا في مختلف دول العالم، يتساءل الناس عن مرحلة ما بعد الحصول على اللقاح، ما يمكن أن يفعله الناس وما يجب تجنبه.

وحسب تقرير على موقع "the health site"، قدمت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند، إجابات عن بعض الأسئلة الشائعة، بشأن ما يمكنك وما لا يمكنك فعله بعد الحصول على لقاح ضدّ فيروس كورونا.

وحسب صحيفة "اليوم السابع" يضم التقرير خمس نصائح مهمة، وهي:

كن حريصاً

تتطلب معظم اللقاحات الحالية جرعتين، بفارق ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ولا تصل إلى الفعالية الكاملة إلا بعد الجرعة الثانية، أيضاً اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100 %، لذلك هناك احتمال ضئيل لإصابتك بعد تلقي جرعتين من اللقاح، لذا كن حريصاً.

لا تتوقف عن ارتداء قناعك حتى بعد التطعيم

يعد اللقاح أداة مهمة في المعركة ضدّ كورونا، لكنه ليس حلاً مؤكداً لإنهاء الوباء المستمر، لم يتأكد العلماء بعد إلى متى ستستمر المناعة الناتجة عن التطعيم، فقد يستغرق الأمر أيضاً شهوراً للوصول إلى مستوى مناعة القطيع الذي يمكن أن يسمح لنا جميعاً بالتخلي عن حراسنا أخيراً، أو على الأقل التوقف عن ارتداء الأقنعة.

لا تختلط مع الغرباء مباشرة بعد التطعيم

حتى لو تمّ تطعيمك، فإن الاختلاط مع الغرباء يظل نشاطاً محفوفاً بالمخاطر، نظراً لأنه لم يتضح بعد ما إذا كان اللقاح يحمي من انتقال العدوى، فمن المحتمل أنك تنقل الفيروس دون علمٍ إلى آخرين لم يتم تطعيمهم.. لذلك حتى يتم تطعيم معظم الناس، استمر في التباعد الجسدي وتجنب التجمعات الاجتماعية.

يقدر الخبراء أن مناعة القطيع لن تتحقّق إلا بعد حصول نحو 80 - 90 % من السكان على مناعة ضد فيروس كورونا، إما من خلال العدوى السابقة أو التطعيم باللقاح.

يمكنك الاعتناء بالمصابين بفيروس كورونا في أسرتك

بعد حصولك على جرعتَي لقاح كورونا، تكون في وضع جيد للاعتناء بشخص في أسرتك أو صديق مصاب بالمرض، فبعد التطعيم، لديك فرصة ضئيلة جداً للإصابة بالفيروس، لكن عليك الاستمرار في ارتداء القناع وغسل يديك بشكل متكرر.

يمكنك البدء بوضع خطط المستقبل في نهاية العام

ووفقاً للإرشادات لا يعني الحصول على اللقاح أنك آمنٌ بنسبة 100 %، حيث لم يُظهر أيٌّ من اللقاحات المعتمدة حتى الآن فعالية بنسبة 100 % في المسارات، وهذا يعني أن هناك احتمالاً ضئيلاً في استمرار الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.

لذلك، لا تفكر في العودة إلى نمط الحياة قبل فيروس كورونا، على الأقل في البداية، ومع ذلك، بمجرد حصولك على اللقاح، يمكنك البدء بوضع خطط مبدئية مع نهاية عام 2021، ويتوقع الخبراء أن الناس سيكونون قادرين على العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل.