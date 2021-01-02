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عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ عمرها 8 أعوام.. "نورا" أصغر مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:34 م السبت 02 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، أصغر مصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، بعد ثبوت نتيجة تحليل مسحتها الطبية pcr إصابتها بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن الطفلة المصابة بفيروس كورونا تدعى "نورا.هـ.ا"، 8 أعوام، تقيم سيدي سالم، وتتلقى العلاج بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وحالتها حرجة.

وكانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، سجلت 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق نتائج التحاليل المعملية الخاصة بفحص مصابي كورونا pcr، التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

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