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فيتنام تسجّل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

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فيتنام تسجّل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا فيتنام تسجّل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا
قالت: رُصدت لدى أربعينية عائدة إلى البلاد من بريطانيا

فيتنام تسجّل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

قالت وزارة الصحة في فيتنام، اليوم (السبت)، إن البلاد سجّلت أول إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس «كورونا»، التي تنتشر حالياً بوتيرة سريعة في بريطانيا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم رصد النوع الجديد من الفيروس لدى سيدة أربعينية عائدة إلى فيتنام من بريطانيا، وخضعت للحجر الصحي لدى وصولها ثم تأكّدت إصابتها بالفيروس في 24 ديسمبر.

نظرياً، يحتوي الفيروس المتحور الجديد على طفرة جينية يمكن أن تؤدي إلى تفشيه بسهولة أكبر بين الناس، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وقطعت الدول في جميع أنحاء العالم روابط السفر مع بريطانيا لوقف انتشار الفيروس المتحور الجديد، الذي يقول العلماء إنه أسرع انتقالاً بين الناس بما يراوح بين 40 و70 في المائة مقارنة بالفيروس الأصلي.

وتمكنت فيتنام، مع اتخاذ إجراءات حجر صحي وتتبع صارمة، من احتواء بؤر تفشي الفيروس سريعاً؛ ما أتاح لنشاطها الاقتصادي الانتعاش على نحو أسرع من كثيرين في آسيا.. وسجلت البلاد 1474 إصابة و35 وفاة فقط بسبب الفيروس حتى الآن. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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