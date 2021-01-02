البيئة: حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بالمعادي والنزهة والزمالك

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي في حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المطاعم والكافيهات بنطاق منطقة المعادي والنزهة والزمالك وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وأقسام الشرطة وشرطة المرافق وأحياء المعادي والنزهة والزمالك.

أسفرت الحملات التفتيشية المشتركة عن تحرير 23 محضر بيئة، علاوة على قيد 5 محاضر طوارئ نظرا لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء بشأن حظر تقديم الشيشة، كما تم التخلص من الشيش المتحفظ عليها بمعرفة الأحياء المشاركة فور الانتهاء من الحملات.

ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة على عدد من المناطق الأخرى.

وبحسب بيان، تم التوعية خلال الحملات التفتيشية بأهمية التأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المترددين على الكافيهات بضرورة تجنب التواجد بأماكن تسمح باستخدام الشيشة حفاظا على الصحة، والتنبيه على العاملين بالكافيهات بالالتزام بمهمات الوقاية وعلى رأسها الكمامات.

تأتي تلك الحملات المكبرة في إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة داخل المطاعم والكافيهات حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وذلك ضمن حزمة من القرارات الوقائية لحماية صحة المواطن.