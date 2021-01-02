وزير الإسكان يعلن موقف تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة: يجرى الانتهاء من 4728 شقة بـ"جنة"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4728 وحدة سكنية (197 عمارة)، بمشروع جنة للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، بينما بلغت نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية (271 عمارة) أخرى بالمشروع 77%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل، وجارٍ تنفيذ مشروع مركز خدمات سكن مصر، وبلغت نسبة الإنجاز 92%، كما أنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي، وبلغت نسبة الإنجاز 70%، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية مارس المقبل.

وتابع: جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء منها قريبا – و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 52 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل – و258 فيلا نموذج مودرن،, بها 470 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 68 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية مارس المقبل).

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريا - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 98 %، وجارٍ الانتهاء من المشروعات الخدمية علي الممشى.

وأشار الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، حيث بلغت نسبة إنجاز كلية المعاملات الدولية 44 %، وكلية الهندسة والحاسبات 15 %، وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 85 % - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وتم الانتهاء من سوقين، وجارٍ الانتهاء من الباقى - مركز صحى، وبلغت نسبة التنفيذ 62 % )، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة، وبلغت نسبة الإنجاز 59 %.

وأضاف وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 160 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة الإنجاز 78 %، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحى بطاقة 120 ألف م3/يوم – مرحلة أولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير – مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، وبلغت نسبة إنجاز شبكات مياه الشرب 88 %، وصرف المطر 97 %، والصرف الصحى 96 %، ومياه الرى 93 %، وأعمال الطرق 91 %، كما تم الانتهاء من أعمال شبكة الغاز للجزء الشرقى بالمنطقة الثانية لعدد 38 عمارة بمشروع سكن مصر وطريق r1، وجارٍ البدء فى تنفيذ أعمال الغاز لعمارات "جنة" المنطقة الأولى والثانية.