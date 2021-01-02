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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين تهتم بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة القليوبية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي شهده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة القليوبية؛ لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، حيق وقَّع بروتوكول التعاون اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار المصيلحي، في بيان له اليوم السبت، إلى أن البروتوكول يتضمن إنشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة؛ منها جراج متعدد الطوابق، وسيعاد هيكلته؛ بحيث يتضمن جزءًا إداريًّا وآخر تجاريًّا؛ بجانب منطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر، وحديقة على الكورنيش؛ لاستغلالها كمنطقة ترفيهية بالتعاون مع محافظة القليوبية؛ مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة القليوبية، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.

ولفت المصيلحي إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جار حاليًّا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

ومن جانبه، أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن إنشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية يعدان نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة، وسيسهمان بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أن المناطق التي ستطرح ذات مواقع متميزة وتتمتع بكل الخدمات.

وأوضح الهجان أنه يتم حاليًّا حصر الأصول غير المستغلة على أرض المحافظة؛ للاستفادة بها من خلال إنشاء مشروعات تجارية متعددة المجالات تعود بالنفع على أبناء القليوبية.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه مع بداية عام جديد وبتوجيه الرئيس بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية له بهدف إدارة وتشغيل بعض أصول الدولة، ودعم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وأنه في إطار عمل جهاز تنمية التجارة في تنمية وتعظيم عوائد التجارة وتغيير ثقافة المجتمع من خلال أنشطة تجارية متنوعة، فقد قام الجهاز بالتعاون مع محافظة القليوبية وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمحافظة؛ الأمر الذي أسفر عنه توقيع بروتوكولات على مجموعة من الفرص للاستثمار من قِبل القطاع الخاص، وجار تخطيط هذه الأماكن والتعرف على أفضل نوعية من الأنشطة التي يمكن توطينها في هذه الأماكن؛ حيث ستتضمن أنشطة إدارية تجارية، وأنشطة ترفيهية، وأنشطة خاصة بصناعة التجزئة والهايبر ماركت، ويقدر حجم الاستثمار لهذه الفرص الثلاث بنحو مليار جنيه، وتوفر فرص عمل تقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة القليوبية، ومن المقرر أن يتم بدء طرح هذه الفرص خلال الأشهر الثلاثة الأولى عام 2021.