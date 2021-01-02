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الفلبين: لن يسمح بدخول ركاب أجانب من أمريكا للبلاد اعتبارا من غد

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الفلبين: لن يسمح بدخول ركاب أجانب من أمريكا للبلاد اعتبارا من غد الفلبين: لن يسمح بدخول ركاب أجانب من أمريكا للبلاد اعتبارا من غد

مصراوي Masrawy

12:02 م السبت 02 يناير 2021

مانيلا- (د ب أ):

أعلن مكتب الهجرة الفلبيني أن الركاب الأجانب القادمين من الولايات المتحدة، لن يسمح لهم بدخول البلاد، اعتبارا من غد الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وقال مفوض الهجرة، جايم مورينتي في تقرير اليوم السبت إن "الأجانب من الولايات المتحدة، تم إضافتهم إلى قائمة هؤلاء المفروض عليهم قيود، ولكن من يحق لهم الدخول من هؤلاء هم الذين يصلون قبل الثالث من يناير، ولكن سيتم إخضاعهم لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما".

جاء ذلك فيما تم إدراج الولايات المتحدة في قائمة الدول التي تشملها قيود السفر المؤقت الصادرة عن مانيلا، بسبب التهديد الناجم عن سلالة جديدة من .

وإلى جانب الولايات المتحدة، فإن الأجانب القادمين من الدول التالية يتم منعهم بشكل مؤقت من دخول الفلبين وهي المملكة المتحدة والدنمارك وأيرلندا واليابان واستراليا وإسرائيل وهولندا وهونج كونج وسويسرا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وإيطاليا ولبنان وسنغافورة والسويد وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وكندا وأسبانيا.

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