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مصادرة 11 طن دواجن مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة

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مصادرة 11 طن دواجن مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة مصادرة 11 طن دواجن مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:25 م السبت 02 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

صادرت مباحث ، 11 طن دواجن مدعمة، قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط مالك محل بدال تمويني وآخرين بسيارات نقل مزودة بثلاجات، لقيامه بالبيع والتصرف في الحصة التموينية المخصصة لأصحاب البطاقات الذكية من الدواجن المجمدة قدرت بــ 11٫87 طن "دواجن كاملة مدعمة"، تمهيداً لبيعها لأصحاب الثلاجات مستولياً على فروق الدعم بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.‏

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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