مصادرة 11 طن دواجن مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

صادرت مباحث التموين، 11 طن دواجن مدعمة، قبل بيعها في السوق السوداء بالقاهرة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط مالك محل بدال تمويني وآخرين بسيارات نقل مزودة بثلاجات، لقيامه بالبيع والتصرف في الحصة التموينية المخصصة لأصحاب البطاقات الذكية من الدواجن المجمدة قدرت بــ 11٫87 طن "دواجن كاملة مدعمة"، تمهيداً لبيعها لأصحاب الثلاجات مستولياً على فروق الدعم بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.‏

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.