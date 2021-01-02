ضبط 12 ألف قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، 12 ألف، و450 قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر داخل محل بالقاهرة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 12 ألف و450 قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.