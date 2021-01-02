"انشقت الأرض وبلعتها".. انتشال سيارة ومصرع قائدها بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

وقع هبوط أرضي مفاجئ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، بقرية "طيبة 1" بحي العامرية أول غرب الإسكندرية، ما تسبب في سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول، بلاغًا بحدوث هبوط أرضي بشارع معمل غباشي بقرية طيبة 1 بمنطقة النهضة، وانتقل مسئولي الحي والدفاع المدني إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن سقوط سيارة بداخله ومصرع قائدها، فيما يجري فحص أسباب الهبوط.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن كافة الإدارات المعنية ورجال قسم شرطة العامرية أول والدفاع المدني تواجدوا بموقع الهبوط، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.