ابن خال الكاتب وحيد حامد: لن يدفن بمقابر العائلة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

قال محمد سليم، ابن خال الكاتب الراحل وحيد حامد، إن الفقيد لن يُدفن في مقابر العائلة بمسقط رأسه في قرية "بني قريش" بمنيا القمح في الشرقية.

وأوضح ابن الخال، أن صلاة الجنازة ستكون عقب ظهر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وبعدها يُدفن بمقابر اشتراها الراحل بمدينة السادس من أكتوبر، والذي سيكون أول من يُدفن بها.

وأعلن المخرج مروان حامد، منذ قليل، وفاة والده السيناريست الكبير وحيد حامد، وقال على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد، البقاء والدوام لله وحده".

وأشار "مروان" إلى أن صلاة الجنازة ستقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

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