لمجابهة كورونا.. فض حفل زفاف بقرية في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

وفضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور شادر فراشة مُعد لإقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية بهناي.

وناشد "أبو ليمون" المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات الطبية؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ، قبل بدء تطبيق الغرامات الفورية والتي ستبدأ غدًا، وفي حالة الامتناع عن السداد سيجري تحويل المخالف للنيابة المختصة لإعمال شئونها.