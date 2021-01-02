أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لمجابهة كورونا.. فض حفل زفاف بقرية في المنوفية

Print
لمجابهة كورونا.. فض حفل زفاف بقرية في المنوفية لمجابهة كورونا.. فض حفل زفاف بقرية في المنوفية

مصراوي Masrawy

11:53 ص السبت 02 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة الموجة الثانية من والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

وفضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور شادر فراشة مُعد لإقامة حفل زفاف بأحد شوارع قرية بهناي.

وناشد "أبو ليمون" المواطنين بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات الطبية؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم ، قبل بدء تطبيق الغرامات الفورية والتي ستبدأ غدًا، وفي حالة الامتناع عن السداد سيجري تحويل المخالف للنيابة المختصة لإعمال شئونها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية