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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح كوبري الشهيد رامي حسنين

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بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح كوبري الشهيد رامي حسنين بالصور.. محافظ البحيرة يفتتح كوبري الشهيد رامي حسنين

مصراوي Masrawy

11:51 ص السبت 02 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم السبت، كوبري مشاة الشهيد رامي حسنين، بمدينة إيتاي البارود، بتكلفة 28.5 مليون جنيه.

يقع الكوبري أعلى السكة الحديد وترعة الخندق، ويربط بين البرين الشرقي والغربي للمدينة بطول 117 م وعرض 7أمتار، بتمويل من محافظة البحيرة،ووزارة التنمية المحلية.

وقال محافظ البحيرة، إن الكوبري يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقضاء على مشكلة تكدس المارة أعلي كوبري السكة الحديد، خاصة بعد إغلاق مزلقان المحطة.

وأهدى المحافظ أسرة الشهيد رامي حسنين درع المحافظة، كما تفقد أعمال تطوير الواجهة البحرية وإنشاء كورنيش المدينة بطول 500 متر، ومن المقرر الانتهاء منه مايو 2020.

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