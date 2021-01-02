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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. والهيئة تعلن حالة الجو لـ4 أيام

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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. والهيئة تعلن حالة الجو لـ4 أيام تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس.. والهيئة تعلن حالة الجو لـ4 أيام

مصراوي Masrawy

12:06 م السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن أماكن الشبورة المائية الكثيفة، اليوم السبت، والتي تتكون على شرق القاهرة والإسماعيلية والسويس والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من وسط سيناء.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة الكثيفة تستمر على مدار الـ4 أيام المقبلة، والتي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأوضح الخبراء أن حالة الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية والمناطق الجنوبية، شديد البرود خلال فترات الليل، كما يوجد فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية بنسبة 30%، وتكون أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال هذه الفترة بين 20 و20 درجة صباحا و12 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 21 -13، جنوب سيناء 25- 15، شمال الصعيد 21 15، جنوب الصعيد 27 - 11.

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الشبورة المائية، والتي تتواجد حتى التاسعة صباحا.

ونصح الخبراء المواطنين بتوخي الحذر، حيث يفضل الخروج بعد فترة الشبورة الساعة 9 صباحا، حيث تقل تدريجيا على الطرق.

وتابع الخبراء "ننصح المواطنين أيضًا القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء فترة تكون الشبورة الكثيفة التي تبدأ بعد الفجر، وتنخفض معها الرؤية الأفقية بشكل كبير، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة.​

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