أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى الذى ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والحياة الثقافية في مصر.

وأوضح هيكل في بيان له، أن كتاباته وأعماله الفنية ستظل ملهمة للأجيال القادمة.

وتابع: رحم الله الفقيد وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

أعلن المخرج مروان حامد، منذ قليل، وفاة والده السيناريست الكبير وحيد حامد. وقال على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك":

"إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".

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