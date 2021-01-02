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أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

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أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية أسامة هيكل ينعي وحيد حامد: ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والثقافة المصرية

مصراوي Masrawy

12:01 م السبت 02 يناير 2021

كتب- مصراوي:

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى الذى ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما والحياة الثقافية في .

وأوضح هيكل في بيان له، أن كتاباته وأعماله الفنية ستظل ملهمة للأجيال القادمة.

وتابع: رحم الله الفقيد وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

أعلن المخرج مروان حامد، منذ قليل، وفاة والده السيناريست الكبير وحيد حامد. وقال على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك":

"إنا لله وإنا إليه راجعون. تُوفي إلى رحمة الله- تعالى- أبي الغالي الكاتب الكبير وحيد حامد. البقاء والدوام لله وحده".

تابع تغطية مصراوي لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. اضغط هنا

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