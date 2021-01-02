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"مش هتختار التصميم".. 10 إجراءات لإصدار ترخيص بناء خلال المرحلة الانتقالية

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"مش هتختار التصميم".. 10 إجراءات لإصدار ترخيص بناء خلال المرحلة الانتقالية "مش هتختار التصميم".. 10 إجراءات لإصدار ترخيص بناء خلال المرحلة الانتقالية

مصراوي Masrawy

11:56 ص السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

انتهت من إعداد واعتماد الاشتراطات البنائية وإجراءات التراخيص الجديدة التي سيجري العمل بها خلال المرحلة الانتقالية المقدرة بـ 6 أشهر.

ووفقا للاشتراطات الجديدة، توجد 9 إجراءات يجب اتباعها للحصول على ترخيص بناء، وجاءت على النحو التالي:

1- حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن باستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي التابع للمحافظة.

2- يقوم المركز التكنولوجي بإرسال شهادة الصلاحية واستمارة الرغبات إلى الجامعة لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيقوم بإعداد مستندات الترخيص وفقا للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين وإعمالا لقانون مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك.

3- ترسل الجامعة ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 لـ 60 يوما وفقا لمساحة الأرض.

4- تقوم لجنة الفحص المشكلة من الجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل.

5- يقوم المركز التكنولوجي بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية والإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل للإشراف على التنفيذ والتعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقا لضوابط الاتحاد المصري للتشييد والبناء.

6- يقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المكتب الهندسي أو المقاول إلى المركز التكنولوجي وقيام كل من المالك والمقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص وعند ذلك يم صرف الترخيص.

7- يقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ بـ 15 يوما بإخطار المركز التكنولوجي ببدء التنفيذ.

8- يصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقا للترخيص الصادر ويتم تسليمها إلى المركز التكنولوجي.

9- عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

10- تقوم لجنة الفحص والجهات الرقابة خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص ومخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق.

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