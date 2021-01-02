أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية: إحباط محاولة سيدة تهريب كيلو بانجو عبر محور قناة السويس

Print
الداخلية: إحباط محاولة سيدة تهريب كيلو بانجو عبر محور قناة السويس الداخلية: إحباط محاولة سيدة تهريب كيلو بانجو عبر محور قناة السويس

مصراوي Masrawy

12:12 م السبت 02 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمعدية الأفراد بإدارة المجرى الملاحي بالإسماعيلية من ضبط ربة منزل، مقيم بمحافظة شمال سيناء عُثر بين طيات ملابسها على 2 لفافة لنبات البانجو المخدرة وزنتا واحد كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول؛ حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس.

كما تمكنت إدارة شرطة نفق الشهيد أحد حمدي "كمين شرق النفق" من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة جنوب سيناء)، وبحوزته 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام- هاتف محمول حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلاً سيارة أجرة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما جرائم تهرب وجلب المواد المخدرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

شبكة عيون الإخبارية