أمن القاهرة: ضبط 3 مليون و500 ألف قطعة ألعاب نارية في الجمالية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عقب معلومات وتحريات مُسبقة، وتقنين الإجراءات من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة الـ "1,600,000- مليون وستمائة ألف "قطعة ألعاب نارية"، بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.

كما تم ضبط 31 كرتونة بداخلها قرابة الـ "700,000 – سبعمائة ألف" قطعة ألعاب نارية"، بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، و 40 كرتونة بداخلها قرابة الـ "1,200,000- مليون ومائتان ألف" قطعة ألعاب نارية"، بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية.