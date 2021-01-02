أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب سقوط أجزاء.. إخلاء عقار مكون 6 طوابق في الإسكندرية

Print
بسبب سقوط أجزاء.. إخلاء عقار مكون 6 طوابق في الإسكندرية بسبب سقوط أجزاء.. إخلاء عقار مكون 6 طوابق في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:42 ص السبت 02 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

قرر حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، إخلاء عقار قديم مكون من 6 طوابق، تقطنه 11 أسرة، بعد انهيار أجزاء منه دون إصابات، حفاظًا على حياة السكان.

تلقت غرفة عمليات حي غرب بلاغًا من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم ٥٧ بشارع نظام، متفرع من الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، وانهار سقف حجرة الطابق الرابع على الطابق الثالث، دون حدوث أي إصابات.

وقررت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إخلاء العقار بالكامل من السكان، والبالغ عددهم 11 أسرة بواقع 26 فردًا، دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

شبكة عيون الإخبارية