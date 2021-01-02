بسبب سقوط أجزاء.. إخلاء عقار مكون 6 طوابق في الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

قرر حي غرب الإسكندرية، اليوم السبت، إخلاء عقار قديم مكون من 6 طوابق، تقطنه 11 أسرة، بعد انهيار أجزاء منه دون إصابات، حفاظًا على حياة السكان.

تلقت غرفة عمليات حي غرب بلاغًا من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم ٥٧ بشارع نظام، متفرع من الأمير لؤلؤ بمنطقة الورديان، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، وانهار سقف حجرة الطابق الرابع على الطابق الثالث، دون حدوث أي إصابات.

وقررت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إخلاء العقار بالكامل من السكان، والبالغ عددهم 11 أسرة بواقع 26 فردًا، دون المنقولات، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.