الداخلية: ضبط 8164 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات و854 مخالفة لقرارات الغلق

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصًا على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 854 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، وضبط 318 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 2037 أرجيلة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8164 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.