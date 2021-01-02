أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

كيف تضم الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية؟ 10 خطوات لضم أسرتك

Print
كيف تضم الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية؟ 10 خطوات لضم أسرتك كيف تضم الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية؟ 10 خطوات لضم أسرتك

مصراوي Masrawy

11:32 ص السبت 02 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

تتيح بوابة الرقمية الحكومية إمكانية التقدم بطلب للحصول على الخدمات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وإتاحة الكثير من الخدمات عبر المنصات الإلكترونية؛ ومن بينها خدمة إضافة أحد أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية؛ سواء أكان زوجة أم ابنًا أم حفيدًا، باتباع عشر خطوات بسيطة.

ويوضح "مصراوي" هذه الخطوات كما يلي:

1- سجل حسابًا شخصيًّا باسمك على البوابة الرقمية باستخدام الرقم القومي.

2- سجل الدخول إلى موقع مصر الرقمية من خلال هذا الرابط https://digital.gov.eg.

3- قُم باختيار () ثم اضغط على كلمة ابدأ الخدمة.

4- اختر الإدارة التموينية التي تتبعها، وكذلك اختر مكتب التموين.

5 - يجب الضغط على عبارة (تسجيل رقم الموبايل) على بون صرف الخبز والسلع التموينية، ثم اختيار (سجل موبايلك)،

6- سجل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة أو تسجيل الرقم الصحيح في حالة إذا كان خطأ.

7_ سجل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، للدخول إلى الموقع.

8_ حدد البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، ورقم البطاقة، وعدد أفراد الأسرة المضافين.

9- اختر ضم أفراد أسرتي.

10- إضافة البيانات الخاصة بمن ترغب في ضمه إلى البطاقة التموينية (الزوجه/ الابن/ الابنة).

لتظهر لك على الشاشة عبارة نجحت في ضم أفراد أسرتك ويمكنك متابعة الطلب من خاصية طلباتي.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

لقيا مصرعهما اختناقًا.. تشييع جثماني ربة منزل ونجلها في كفر الشيخ

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بسوهاج

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

شبكة عيون الإخبارية