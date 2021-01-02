كيف تضم الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية؟ 10 خطوات لضم أسرتك

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

تتيح بوابة مصر الرقمية الحكومية إمكانية التقدم بطلب للحصول على الخدمات، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وإتاحة الكثير من الخدمات عبر المنصات الإلكترونية؛ ومن بينها خدمة إضافة أحد أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية؛ سواء أكان زوجة أم ابنًا أم حفيدًا، باتباع عشر خطوات بسيطة.

ويوضح "مصراوي" هذه الخطوات كما يلي:

1- سجل حسابًا شخصيًّا باسمك على البوابة الرقمية باستخدام الرقم القومي.

2- سجل الدخول إلى موقع مصر الرقمية من خلال هذا الرابط https://digital.gov.eg.

3- قُم باختيار (التموين) ثم اضغط على كلمة ابدأ الخدمة.

4- اختر الإدارة التموينية التي تتبعها، وكذلك اختر مكتب التموين.

5 - يجب الضغط على عبارة (تسجيل رقم الموبايل) على بون صرف الخبز والسلع التموينية، ثم اختيار (سجل موبايلك)،

6- سجل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة أو تسجيل الرقم الصحيح في حالة إذا كان خطأ.

7_ سجل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، للدخول إلى الموقع.

8_ حدد البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، ورقم البطاقة، وعدد أفراد الأسرة المضافين.

9- اختر ضم أفراد أسرتي.

10- إضافة البيانات الخاصة بمن ترغب في ضمه إلى البطاقة التموينية (الزوجه/ الابن/ الابنة).

لتظهر لك على الشاشة عبارة نجحت في ضم أفراد أسرتك ويمكنك متابعة الطلب من خاصية طلباتي.​