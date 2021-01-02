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محافظ الشرقية لـ"مصراوي": فض 7 أفراح في يوم واحد بالزقازيق وديرب نجم

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محافظ الشرقية لـ"مصراوي": فض 7 أفراح في يوم واحد بالزقازيق وديرب نجم محافظ الشرقية لـ"مصراوي": فض 7 أفراح في يوم واحد بالزقازيق وديرب نجم

مصراوي Masrawy

11:31 ص السبت 02 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" حصيلة المخالفات التي جرى ضبطها، ضمن جهود التفتيش على مدى التزام المواطنين بالإجراءات التي أعلنتها الدولة لمواجهة المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى فض 7 أفراح شعبية بالزقازيق وديرب نجم خلال أول أيام العام الجديد، والتي شهدت عدم التزام المواطنين والحضور بإجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد محافظ الشرقية، المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، منوهًا بأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الموجة الثانية للفيروس تُعد سريعة وواسعة الانتشار.

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مصراوي Masrawy

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