إنارة قريتي المالحة وأبو صويرة في رأس سدر

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنه جاري استكمال أعمال توصيل التيار الكهربائي للمناطق الأكثر احتياجًا ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر في تصريح له اليوم السبت، أنه جاري استكمال أعمال الإنارة بقريتي أبو صويرة والمالحة، وإنارة المنازل التي جرى إقامتها بديلًا للمنازل التي ُدمرت جراء السيول، إضافة إلى إنارة الطريق الجديد بطول 3 كيلو مترات.

وأشار إلى أنه جاري إنارة طريق القرى السياحية، بداية من مدخل قرية صن لايت حتى مدخل المدينة، بتكلفة 3 ملايين جنيه خارج الخطة الاستثمارية، تمويل هيئة التنمية السياحية.

وأضاف أنه جاري استكمال تطوير الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، من خلال استكمال تطوير الحارة البطيئة الموازية للطريق الدولي القديم، بداية من المدينة وحتى قرية أبوصويرة، ورصف شوارع تقسيم الزيتون.

وقال رئيس المدينة، إنه جاري استكمال أعمال التجميل بالشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة، وعلى رأسها مدخل منطقة الشاليهات السياحية بإقامة بلدورات وأرصفة، ووضع نجيل صناعي في الحدائق الوسطى والجانبية.

وجرى الانتهاء من المقترح الخارجي لإنشاء مدرسة مصرية يابانية بالمدينة، وتخصيص 10 آلاف متر مربع بجوار نادي رأس سدر الرياضي، خلف المحكمة وعمل الرفع المساحي للمنطقة، وأخذ الموافقات من هيئة الموارد المائية.