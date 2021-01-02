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بعد نقل 4 لميدان التحرير.. 29 تمثالاً للكباش تُزين معبد الكرنك- وصور

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بعد نقل 4 لميدان التحرير.. 29 تمثالاً للكباش تُزين معبد الكرنك- فيديو وصور بعد نقل 4 لميدان التحرير.. 29 تمثالاً للكباش تُزين معبد الكرنك- وصور

مصراوي Masrawy

10:42 ص السبت 02 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

احتفلت محافظة الأقصر، اليوم السبت، بالانتهاء من ترميم 29 تمثالًا للكباش داخل معابد الكرنك، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وانتهت وزارة الآثار من ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك، بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير، إذ تبين أن باقي التماثيل تعاني من ضرر ودمار كبير نتيجة سوء نقلها وتخزينها في تلك المنطقة في سبعينيات القرن الماضي أثناء افتتاح عروض الصوت والضوء في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وبلغ عدد التماثيل التي خضعت للترميم على أيدي مرممي منطقة آثار العليا 29 تمثالًا، تقع في الجهة الجنوبية للفناء الأول بمعبد الكرنك، وكان عددها 33 كبشًا قبل نقل أربعة كباش لتزيين ميدان التحرير وسط القاهرة مع مسلة من منطقة تانيس في محافظة الشرقية، والتي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني.

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