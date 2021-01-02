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خبر سار يكشف عن مستويات إنتاج جرعات لقاح "أكسفورد"

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خبر سار يكشف عن مستويات إنتاج جرعات لقاح "أكسفورد" خبر سار يكشف عن مستويات إنتاج جرعات لقاح "أكسفورد"
بلغ إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير في بريطانيا 319 ألفاً

خبر سار يكشف عن مستويات إنتاج جرعات لقاح

بعد أيامٍ على اعتماد بريطانيا لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، كشف تقرير إخباري عن مستويات إنتاج الجرعات، بما يشكل خبراً ساراً لكثيرين داخل البلاد وخارجها.

وكانت بريطانيا قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي، منح الموافقة على استخدام اللقاح الذي طوّرته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، السبت، أنه سيكون من الممكن توفير مليونَي جرعة من اللقاح خلال كل أسبوع بحلول منتصف يناير الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في فريق اللقاح، أن هناك نحو 530 ألف جرعة جاهزة للتوزيع ابتداءً من الإثنين المقبل.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف المسؤول أنه يتوقع أن تكون هناك مليون جرعة ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة تقوم على رفع الإنتاج إلى نحو مليونَي جرعة بحلول الأسبوع الثالث من يناير.

وتشكّل هذه المعلومات أخباراً سارة بالنسبة إلى البريطانيين، فقد سجّلت البلاد، الجمعة، 53 ألف إصابة جديدة بالفيروس؛ بلغ إجمالي الإصابات خلال الأسبوع الأخير 319 ألف إصابة؛ ما يرفع إجمالي عدد الإصابات، إلى أكثر من 2.5 مليون إصابة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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