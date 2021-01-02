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مصرع شاب في انهيار سقف عقار بالعصافرة في الإسكندرية

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مصرع شاب في انهيار سقف عقار بالعصافرة في الإسكندرية مصرع شاب في انهيار سقف عقار بالعصافرة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:17 ص السبت 02 يناير 2021

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شاب مصرعه اليوم السبت، في انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق، مأهول بالسكان، بمنطقة العصافرة قبلي شرقي الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغًا بسقوط سقف عقار بشارع 30، بجوار مسجد العزيز بمنطقة العصافرة، ووجود شخص تحت الأنقاض.

انتقل مسئولي الحي وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، تقطنه 3 أسر بواقع 8 أفراد.

وتبين من الفحص انهيار سقف حجرة بالعقار المشار إليه ما أسفر عن مصرع أحمد بدوي ذكي 36 عامًا، أحد قاطني العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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