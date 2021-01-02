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فتح طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة

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فتح طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة فتح طريق العين السخنة أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة

مصراوي Masrawy

11:04 ص السبت 02 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، إعادة فتح طريق العين السخنة أمام حركة المرور، بعد انقشاع الشبورة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم السبت، عدد من الطرق السريعة والصحراوية بسبب ظهور شبورة كثيفة، وانعدام الرؤية منعا لوقوع أي مرورية، طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخي الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

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