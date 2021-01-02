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وسائل إعلام : هونج كونج تبحث استخدام سجلات الكترونية للقاح كورونا للمسافرين

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وسائل إعلام : هونج كونج تبحث استخدام سجلات الكترونية للقاح كورونا للمسافرين وسائل إعلام : هونج كونج تبحث استخدام سجلات الكترونية للقاح كورونا للمسافرين

مصراوي Masrawy

10:44 ص السبت 02 يناير 2021

هونج كونج- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية في هونج كونج، من بينها صحيفة "هونج كونج اكونوميك تايمز" أن هونج كونج ستستكمل نظاما للحجز الالكتروني يتضمن الاستعانة بسجل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا هذا الشهر وتجري محادثات مع دول أخرى للسماح باستخدام السجلات في السفر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ونقل عن وزير الابتكار والتكنولوجيا، الفريد سيت قوله في مقابلة إذاعية أن نظام التسجيل الالكتروني سيسجل تاريخ حصول الشخص على اللقاح ونوعه، وينبهه بموعد حصوله على الجرعة الثانية.

وكانت هونج كونج قد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع شركات "فايزر" و"بيونتيك إس إي" و"استرا زينيكا بي إل سي" و"سينوفاك بيوتيك" الصينية لشراء 5ر22 مليون جرعة محتملة من اللقاحات وتسعى للحصول على 5ر7 مليون جرعة أخرى.

وقالت إن السكان سيكونون قادرين على الاختيار بين أي نوع يحصلون عليه، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد.

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