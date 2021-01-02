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بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن

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بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن
في الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لكورونا

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية بلندن

قال صادق خان رئيس بلدية لندن "أمس الجمعة"، إن البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين؛ لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من .

ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم جافين ويليامسون؛ عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية، وفتح معظم المدارس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاماً، في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقاً للخطة تقرّر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، ومنها بعض أجزاء لندن.. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرّر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على تويتر "أدركت الحكومة المنطق أخيراً وغيّرت قرارها".. وأضاف "جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى المعاملة نفسها".

وأضاف "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم، على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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