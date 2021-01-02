إعادة فتح طريق "بورسعيد- الإسماعيلية" بعد زوال الشبورة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم السبت، إعادة فتح طريق "بورسعيد- الاسماعيلية"، وطريق محور 30 يونيو، بعد انتهاء الشبورة المائية وعودة حركة المرور بصورة طبيعية.

وكانت إدارة مرور بورسعيد، قد أعلنت أنه جرى إغلاق طريق الخروج من بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، نظرًا لوجود شبورة كثيفة، وانعدام الرؤية على الطريق، حرصًا على سلامة المواطنين أثناء السفر.

وأهاب مرور بورسعيد، بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.