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10 دقائق فقط.. توجيه من وزير الأوقاف للأئمة بشأن خطبة الجمعة القادمة

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10 دقائق فقط.. توجيه من وزير الأوقاف للأئمة بشأن خطبة الجمعة القادمة 10 دقائق فقط.. توجيه من وزير الأوقاف للأئمة بشأن خطبة الجمعة القادمة

مصراوي Masrawy

10:29 ص السبت 02 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان: "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان اليوم: "إن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وإنه عنى عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أو في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به".

وشدد الوزير مجددا على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين (الأولى والثانية) مراعاة للظروف الراهنة.

وأضاف: "نثق في سعة أُفق الأئمة العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.. نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".​

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