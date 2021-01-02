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بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 5843 شابا بالإسكندرية

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بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 5843 شابا بالإسكندرية بينهم 9 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 5843 شابا بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

10:24 ص السبت 02 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 5843 شاباً، منهم 9 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9665 راغب عمل منهم 29 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 577 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم السبت، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 386 منشأة، دوري وحملات، وأسفر ذلك عن تحرير 340 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، إلى أن المديرية تلقت 323 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 102 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر، تم بحث 247 شكوى منها، وتبين أن 84 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 163 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 178 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 510 منشآت، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة، وأسفر ذلك عن تحرير 130 محضراً، وبحث 111 شكوى عمالية، وعقد ندوة واحدة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 6 تراخيص وتلقي طلبات استخراج ترخيص لأول مرة لـ 3 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.​

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