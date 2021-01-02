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مصادر يابانية: طوكيو تسعى لفرض حالة طوارئ مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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مصادر يابانية: طوكيو تسعى لفرض حالة طوارئ مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا مصادر يابانية: طوكيو تسعى لفرض حالة طوارئ مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

10:10 ص السبت 02 يناير 2021

طوكيو- (د ب أ):

توقعت مصادر يابانية أن تطلب حكومات طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة أخرى من اليابانية المركزية بعد ظهر اليوم السبت إعلان حالة طوارئ، وسط زيادة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

وذكرت مصادر أن طوكيو ستقدم الطلب إلى جانب مقاطعات سايتاما وشيبا وكاناجاوا، حيث تنتشر فيها العدوى أيضا بشكل سريع.

وسجلت العاصمة رقما قياسيا من الإصابات أمس الأول الخميس وهو 1337 حالة، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية ألف حالة للمرة الأولى. وفي أول يوم من العام الجديد، أكدت طوكيو 783 حالة، وهو ثاني أعلى رقم، يتم تسجيله في يوم جمعة.

كما ارتفع عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات أمس الجمعة أيضا إلى رقم قياسي.

وحذر خبراء من أن المؤسسات الطبية في طوكيو تتعرض لضغط شديد.

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مصراوي Masrawy

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