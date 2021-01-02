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ثالث نجوم المربعانية يحل.. "المسند" عن "طقس السبت": الأجواء شتوية

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ثالث نجوم المربعانية يحل.. "المسند" عن "طقس السبت": الأجواء شتوية ثالث نجوم المربعانية يحل.. "المسند" عن "طقس السبت": الأجواء شتوية
توقع استقرارًا في عناصر الطقس وبلوغ الأرض اليوم نقطة الحضيض

ثالث نجوم المربعانية يحل..

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ استقرارًا عامًّا في عناصر الطقس، وأجواء شتوية معتدلة البرودة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم 2 يناير دخول طالع #الشولة وهو ثالث نجوم #المربعانية وينتهي في 14 يناير، والشولة نجمان متقاربان يمثلان مئبر العقرب قالت العرب: إذا طلعت الشولة طال الليل طوله.

وأضاف: "اليوم الثاني من يناير، ولأن مدار كوكب #الأرض بيضاوي الشكل تقريبًا، فإنها ستبلغ اليوم نقطة #الحضيض الساعة 04:51م، وهي أقرب نقطة إلى #الشمس (147,093,162كم)".

وتابع: "في حين تبلغ نقطة #الأوج ، وهي أبعد نقطة عن الشمس في 5 يوليو القادم (152,100,533كم) والفارق بين الحضيض والأوج نحو 5 ملايين كم".الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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