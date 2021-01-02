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مصرع تلميذ سقط من الطابق الثالث في سوهاج

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مصرع تلميذ سقط من الطابق الثالث في سوهاج مصرع تلميذ سقط من الطابق الثالث في سوهاج

مصراوي Masrawy

09:56 ص السبت 02 يناير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، عقب سقوطه من الطابق الثالث بمنزل أسرته، بطهطا في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من المستشفى العام بوصول "مهند. ع" 12 عامًا تلميذ ويقيم بناحية قرية شطورة جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء لهو نجله المذكور بالطابق الثالث بالمنزل، اختل توازنه وسقط أرضًا، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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