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وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية

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وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية
قال: التحقيقات الأولية تؤكد بشكل قاطع أن الحوثيين يقفون وراء هجوم مطار عدن

وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية

شدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف النشاط الدبلوماسي لفضح الانتهاكات الحوثية وإظهارِ عرقلتها المستمرة لجهود تحقيق السلام في اليمن، وقال وزير الخارجية اليمني خلال اتصال مرئي مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) : إن "المجتمع الدولي استشعر مدى فظاعة الإجرام الحوثي بعد استهداف مطار عدن".

وأوضح أن التحقيقات الأولية تؤكد بشكل قاطع أن الحوثيين يقفون وراء الهجوم، مؤكدًا أن اليمنية عازمة على إعادة فتح مطار عدن في أسرع وقت ممكن.

وكانت الحكومة اليمنية قد عقدت يوم الخميس الماضي أول اجتماع لها برئاسة الدكتور معين عبدالملك في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك غداة تفجير مطار عدن الدامي الذي خلف العشرات بين قتيل وجريح، فيما تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على إعادة الاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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