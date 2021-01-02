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حالته الصحية مستقرة.. كورونا يُصيب عمرو موسى

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حالته الصحية مستقرة.. كورونا يُصيب عمرو موسى حالته الصحية مستقرة.. كورونا يُصيب عمرو موسى
لم يُنقل إلى المستشفى ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه

حالته الصحية مستقرة.. كورونا يُصيب عمرو موسى

أكّد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى؛ إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال موسى؛ في تصريحات صحفية إن «حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ويتلقى العلاج بالمنزل بعد أن عزل نفسه».

وأضاف، أن هناك عدداً من الأطباء يتابعون حالته، وعلى اتصالٍ دائمٍ به ويستجيب لنصائحهم.

ودعا موسى؛ إلى الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن «الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة».

وطالب موسى؛ أصدقاءه ومحبيه بـ «الدعاء له بالشفاء ولكل المصابين بالفيروس وجميع المرضى».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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