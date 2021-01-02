أخبار عاجلة

بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
كل ما تريد معرفته عن "العين الكسولة".. وإليك العلاج -
بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات -
بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة -
ضبط عمالة تبيع التبغ وشرائح الاتصال من دون أسماء في الطائف -
سقوط عربة معلقة بملاهي مهرجان المخواة الشتوي -
بعد فوضى واشنطن واقتحام الكونجرس.. ترامب يدعو أنصاره للعودة إلى منازلهم -
نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس -
إيطاليا تسجل 548 وفاة جديدة و20331 إصابة بـ "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

18 يومًا.. موقع رئاسة الجمهورية ينشر جدول الإجازات الرسمية في 2021

Print
18 يومًا.. موقع رئاسة الجمهورية ينشر جدول الإجازات الرسمية في 2021 18 يومًا.. موقع رئاسة الجمهورية ينشر جدول الإجازات الرسمية في 2021

مصراوي Masrawy

09:30 ص السبت 02 يناير 2021

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، جدول الإجازات الرسمية في العام الجديد 2021.

تبدأ الإجازات بيوم 7 يناير للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ثم يوم 25 يناير بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة، ثم يوم 25 أبريل بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ووفقًا للجدول يكون يوم 1 مايو إجازة بمناسبة عيد العمال، ثم يوم 3 مارس للاحتفال بعيد شم النسيم.

أما بالنسبة لعيد الفطر، فمن المقرر أن تكون الإجازة 3 أيام من الخميس إلى السبت، يليه يوم 30 يونيو احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو 2013.

بالإضافة إلى وقفة عيد الأضحى و3 أيام احتفالًا بالعيد.

ومن المقرر أن يكون يوم 23 يوليو إجازة احتفالًا بعيد ثورة يوليو 1952، يليه إجازة رأس السنة الهجرية، ثم عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من كل عام، وأخيرًا 18 أكتوبر احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر في يوم 28 يونيو الماضي، تحويل أي إجازة رسمية، واقعة في منتصف الأسبوع، ليوم الخميس، لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.

لكن قررت أيضًا استثناء 3 مناسبات من القرار، وهي أيام أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد المجيد.

ويمكن الاطلاع على جدول الإجازات من خلال موقع الرئاسة.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا..

- نظام جديد.. الحكومة: الخميس بديلًا عن أي إجازة في منتصف الأسبوع باستثناء 3 مناسبات​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الحكومة الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

الحكومة الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

شبكة عيون الإخبارية