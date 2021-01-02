تفقدوا المساكين.. "الحصيني" يؤطر لـ"طالع الشولة": برودة وصقيع وآخر موعد

★ ★ ★ ★ ★

قال: "إذا طلعت الشولة طال الليل واعجلت الشيخ بوله واشدت على العائل العولمة"

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني: إن اليوم السبت هو بداية "طالع الشولة" وسميت بذلك من قول العرب: "شالت الناقة بذيلها" إذا رفعته.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "آخر نجوم المربعانية أيامه 13 يومًا، الطالع الثالث من طوالع الشتاء فيها اسْتِمْرَار البرودة والصقيع ومظنة البرد متى مَا هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، في مثل هذه الأيام تفقدوا المساكين".

وتابع: "آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال المملكة يزرع فيه المشمش والخوخ والحبة السوداء والبطيخ والبذنجان ويبدأ فيها طلع ذكور النخل، وبواكير النخل".

وأردف: "يقال: (إذا طلعت الشولة طال الليل طوله، واعجلت الشيخ بوله، وأشدت على العائل العولة)، كناية عن طول الليل وشدة البرد والحاجة الى الطعام واللباس".الأرصاد حالة الطقس