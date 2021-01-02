كورونا في 4 دول .. إجمالي الإصابات بالولايات المتحدة يتجاوز الـ20 مليونًا وبالبرازيل 7.7 مليون إصابة

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فرنسا تسجل 19 ألف إصابة جديدة و824 حالة بكوريا الجنوبية

تجاوزت إصابات كورونا في الولايات المتحدة الـ20 مليونًا يوم الجمعة، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة من الفيروس أكثر انتشارًا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.

وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر؛ حيث توفي 78 ألفًا في ديسمبر.

ولقي 345 ألفًا إجمالًا حتفهم بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أواخر عام 2019.

البرازيل

سجلت البرازيل 24605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و462 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى نحو 7.7 مليون إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 195411 حالة وفاة.

فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 19348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، بعد 19927 حالة الخميس.

ووصل إجمالي الإصابات في فرنسا حتى الآن إلى مليونين و639 ألفًا و773 حالة، في خامس أعلى حصيلة بالعالم.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد وفيات "كوفيد-19" بواقع 133 حالة إضافية، ليصل إجمالي الضحايا إلى 64765.

وقالت الحكومة في وقت سابق: إن "السلطات ستوسع فترة حظر التجول في 15 منطقة في شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من اليوم السبت لمكافحة انتشار الفيروس ليبدأ في الساعة السادسة مساء بدلًا من الثامنة".

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و25 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 62,593 إصابة , فيما زاد مجموع حالات الوفيات إلى 942 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد