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لندن: دهم مقهى تجمّع فيه 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم

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لندن: دهم مقهى تجمّع فيه 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم لندن: دهم مقهى تجمّع فيه 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم
في مخالفة صارخة للقيود المفروضة لمكافحة كورونا

لندن: دهم مقهى تجمّع فيه 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم

دهمت شرطة لندن مقهى بمنطقة ويمبلي، تجمّع فيه نحو 50 شخصاً يدخنون الشيشة ويشاهدون مباراة لكرة القدم في أثناء الاستماع لموسيقى صاخبة، في مخالفة صارخة للقيود المفروضة بهدف مكافحة انتشار .

وذكرت الشرطة أن الحشد لاذوا بالفرار حين وصلت للمقهى ووجدت 21 "شيشة" مازال الجمر فيها متقداً في المقهى، طبقاً لـ "بي بي سي".

مالك المقهى الذي يقدم "الشيشة" يواجه غرامة محتملة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

قائد الشرطة في المنطقة، قال "أنا أتفهم أن عام 2020 كان صعباً للكثيرين منا، لكن لم يحن الوقت بعد لتخفيف القيود التي فُرضت لمحاولة السيطرة على الفيروس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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