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"الأرصاد": سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق

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"الأرصاد": سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق "الأرصاد": سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق
ضباب خلال الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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