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بريطانيون يقتحمون كنيسة تاريخية للاحتفال برأس السنة ويلحقون أضرارًا بها

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بريطانيون يقتحمون كنيسة تاريخية للاحتفال برأس السنة ويلحقون أضرارًا بها بريطانيون يقتحمون كنيسة تاريخية للاحتفال برأس السنة ويلحقون أضرارًا بها
عبثوا بمحتوياتهم وأقاموا منصة لشرب الخمور.. والشرطة اشتبكت معهم

بريطانيون يقتحمون كنيسة تاريخية للاحتفال برأس السنة ويلحقون أضرارًا بها

اقتحمت حشود كنيسة جميع القديسين، في منطقة إيسا هورندون في بريطانيا للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة الميلادية، وألحقوا أضرارًا بها.

وكنيسة جميع القديسين يرجع تاريخها إلى نحو 500 عام، وقالت شرطة مقاطعة إسيكس: إن الكنيسة تم اقتحامها من قبل حشود المحتفلين الذين خرقوا قرارات حكومية.

الحفل مثّل تحديًا للقيود الحكومية التي تحظر التجمعات في مسعى لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن عناصر الأمن تعرضوا للتهديد وبعض أعمال العنف أثناء تفريق مئات الأشخاص ومصادرة معدات.

وتم القبض على ثلاثة رجال، تتراوح أعمارهم من الثانية والعشرين إلى الخامسة والثلاثين للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالنظام العام والمخدرات.

المتطوعة في جمعية كنيسة أصدقاء جميع القديسين أستريد غيليسبي، قالت: إن منظمي الحدث حطموا نافذة لوضع وحدة مروحة شفط وتوصيل معدات الصوت في صندوق الوصلات الكهربية بالكنيسة.

وقالت: "كان إعدادًا احترافيًّا، واستأجروا معدات، وأقاموا منصة لشرب الخمور ... كان هناك الكثير من الفوضى".

كما فرقت الشرطة حوالي 100 شخص في حفل غير قانوني في مستودع مهجور في برينتوود واعتقلت شخصين.

كما تم تغريم امرأة بمبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني لتنظيمها حفلًا منزليًّا ضم مائة ضيف.

وقال مساعد قائد الشرطة آندي نبيبي: "لسوء الحظ كان هناك من قرروا الاستهزاء الصارخ بقواعد ، قرروا أن الاحتفال أكثر أهمية من حماية الآخرين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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